Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, den 03.07.24, in der Zeit von 11:00 - 12:00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person in der Lindenstraße beim Vorbeifahren mit einem Kraftfahrzeug einen am Straßenrand geparkten PKW Renault. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 ...

