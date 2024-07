Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 03.07.24, in der Zeit von 11:00 - 12:00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person in der Lindenstraße beim Vorbeifahren mit einem Kraftfahrzeug einen am Straßenrand geparkten PKW Renault. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, den 01.07.24, gegen 22:00 Uhr, bis Mittwoch, den 03.07.24, gegen 11:00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug der Marke Daimler in der Straße Kirchplatz gegen eine hölzerne Terrasse eines Restaurants und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 03.07.24, in der Zeit von 13:15 Uhr - 16:50 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person vermutlich beim Ein-/Aussteigen einen am Kapitelplatz auf einem Parkplatz geparkten PKW der Marke Tesla und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell