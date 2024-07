Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von E-Scooter

Am Montag, den 01.07.24, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Straße Neuer Markt einen verschlossen abgestellten E-Scooter der Marke Ninebot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Brand

Am Mittwoch, den 02.07.24, gegen 18:56 Uhr, geriet im Visbeker Damm bei Arbeiten Dämmmaterial in einer Zwischenwand in Brand. Der Brand konnte durch den Brandentdecker sowie die eingesetzte Feuerwehr, welche mit 35 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Bakum - Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, den 01.07.24, gegen 19:00 Uhr, bis Dienstag, den 02.07.24, gegen 07:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines Am Telgenkamp geparkten PKW VW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Dienstag, den 02.07.24, gegen 15:52 Uhr, kam es auf der Dinklager Straße im Bereich einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall zweier PKW im Begegnungsverkehr. Beteiligt waren ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne sowie eine 22-jährige Lohnerin. Die 22-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit RTW in ein Krankenhaus verbracht.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 02.07.24, gegen 20:21 Uhr, kam es auf der Dinklager Landstraße im Bereich einer Autobahnbrücke zu einem Spiegelunfall zwischen einem Einsatzwagen des Rettungsdienstes sowie einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, welcher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell