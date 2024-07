Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus PKW

Am Dienstag, den 02.07.24, gegen 10:12 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus einem PKW, welcher an der Sevelter Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung

Am Montag, den 01.07.24, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:15 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person in der Alten Cloppenburger Straße auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts einen PKW Mercedes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, den 02.07.24, in der Zeit von 15:31 - 19:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person, in Form von Farbschmierereien, einen in einem Parkhaus in der Hagenstraße geparkten PKW VW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen

Emstek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Montag, den 01.07.24, gegen 18:00 Uhr, bis Dienstag, den 02.07.24, gegen 07:00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person im Riedenweg mit Kraftfahrzeug (augenscheinlich türkisblaue Farbe) gegen ein Stallgebäude, sodass Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

