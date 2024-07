Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Brand Am Sonntag, 30. Juni 2024, gegen 15.50 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Mülltonne auf einer Terrasse in der Dinklager Straße in Brand. Das Feuer griff auch auf einen dortigen Überstand sowie einen Holzzaun über. Eine 53-jährige Bewohnerin wurde aufgrund des Verdachts von Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde durch die Freiwillige ...

