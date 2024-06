Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: LKW verliert Ladung - PKW kollidiert mit Verkehrsinsel - Jugendlicher geschlagen

Aalen (ots)

Abtsgmünd: LKW verliert Ladung

Am Montagmorgen um 10:30 Uhr bemerkte der Fahrer eines LKW, dass sich die Luke an seinem LKW vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geöffnet hatte und er deswegen auf der B19 zwischen der Abzweigung nach Pommertsweiler und der Kochertalmetropole etwa 5 Tonnen Klärschlamm verloren hatte. Die Straße musste dadurch komplett gesperrt und durch die Feuerwehr Abtsgmünd, die Straßenmeisterei und einer Spezialfirma gereinigt werden.

Ellwangen: PKW kollidiert mit Verkehrsinsel

Am Montag um kurz vor 9:45 Uhr befuhr ein 70-jähriger Lenker eines VW die B290 von Aalen kommend in Richtung Ellwangen. Am Kreisverkehr zu den Straßen In der Au und Fayencestraße wollte der Mann aufgrund der dortigen Baustelle nach links in Richtung Schrezheim ausfahren. Hierbei kollidierte sein Fahrzeug mit der dortigen Verkehrsinsel. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Jugendlicher geschlagen

Am Sonntag um 20.15 Uhr fuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit dem Bus von Schwäbisch Gmünd in Richtung Falkenbergstraße. Mit in dem Bus fuhr nach seiner Aussage eine, ihm unbekannte Personengruppe, die aus etwa fünf Person bestand. Nachdem sowohl der Geschädigte, als auch die Personengruppe an der Haltestelle Falkenbergstraße aus dem Bus ausgestiegen sind, soll der 14-Jährige von dieser Gruppe unvermittelt angegriffen und geschlagen worden sein. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

