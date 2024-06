Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Beschädigte Fahrzeuge, Brennende Gartenhütte, Diebstähle und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Michelbach: Brennende Gartenhütte

Am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr fing eine Gartenhütte im Stumpfäckerweg Feuer, nachdem dort im Bereich eines Vordaches heiße Grillkohle abgestellt wurde. Die Feuerwehr Michelbach, die mit 28 Wehrleuten und drei Fahrzeugen vor Ort kamen, löschte das Feuer schnell ab, so dass lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand.

Gaildorf: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Samstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr wurde ein Dacia Lodgy, der in der Kocherstraße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, eventuell einem Bauarbeiterfahrzeug, beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinwiese auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

Fichtenberg: Windschutzscheibe zerstört

Am Freitag, um kurz nach 23 Uhr, wurde an einem PKW, der auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war, die Windschutzscheibe beschädigt. Neben dem Fahrzeug konnte ein Stein aufgefunden werden, mit welchem die Scheibe beschädigt wurde. Vermutlich flüchtete der Verursacher, nachdem die Alarmanlage des Fahrzeugs ausgelöst hatte. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

Satteldorf: Beleidigung und Körperverletzung

In einem Fastfood Restaurant in der Marco-Polo-Straße kam es in der Sonntagnacht um ca. 1 Uhr zu einem Streit zwischen einem 24-jährigen Mitarbeiter des Restaurants und einer Gruppe von vier Männern im Alter zwischen 17 und 27 Jahren. Hierbei kam es zu beleidigenden Äußerungen sowie zweimaliger versuchter Körperverletzungen mittels Glasflaschenwurf. Die Täter waren zunächst flüchtig, konnten aber durch eine Streife festgestellt werden. Daraufhin wurden sie belehrt und man stellte fest, das drei der vier Täter unter Alkoholeinfluss standen.

Crailsheim: Versuchter Diebstahl

Bei einer Firma in der Haller Straße wurden am Samstagabend um ca. 19 Uhr verdächtige Personen wahrgenommen. Diese haben aus einem Container auf der Gebäuderückseite mehrere Teile herausgeräumt und in einen Transporter geladen haben. Beim Eintreffen der Streifen wurden mehrere Reifen vor und bereits 20 Reifen im Container festgestellt, welche scheinbar bei einer anderen Firma berechtigt eingeladen wurden. Ein Diebstahl konnte somit verhindert werden. Inwiefern diese Aussagen zwecks der zweiten Firma stimmen, wird noch geprüft.

Crailsheim: Diebstahl von Krankenfahrstuhl

Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr wurde an einem überdachten Fahrradständer eines Schuhgeländes in der Dr.-Ascher-Weg, aufgrund von befürchteten Hochwassers, ein elektrischer Krankenfahrstuhl abgestellt. Als am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr der 91-Jähriger Besitzer seinen Krankenstuhl abholen wollte, stellte er fest, dass dieser entwendet und zuvor beschädigt wurde. Der Sitz mit Versicherungskennzeichen als auch ein Seitenspiegel wurden in der Nähe des Tatortes aufgefunden. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu dem Vorfall.

Crailsheim: Verkehrsunfall

In der Jagstheimer Haupstraße fuhr am Sonntagnachmittag um 17 Uhr ein 36-jähriger KIA-Fahrer in Fahrtrichtung Ortsmitte und möchte an der Einmündung Aubergstraße einbiegen. Noch vor dem Abbiegen musste er feststellen, dass diese auf Grund von Hochwasser gesperrt ist und entscheidet sich weiter zu fahren. Ein 28-jähriger Skoda-Fahrer will von der gesperrten Aubergstraße nach links in die Jagstheimer Hauptstraße einbiegen und fährt auf Grund des Fahrtrichtungsanzeigers des KIAs in die Straße ein. Durch die Umentscheidung des KIAs kommt es zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Kreßberg: Verkehrsunfall durch Ölspur

Am Donnerstagmittag um 12:25 Uhr befuhr ein 57-jähriger mit seiner Landwirtschaftlichen Zugmaschine den abschüssigen Gemeindeverbindungsweg zwischen der L2218 und Mistlau. Hierbei kommt er auf seiner selbst zuvor verursachten Ölspur ins Schleudern und wird nach links mit seinem Gespann von zwei Anhängern abgewiesen und überschlägt sich. Schlussendlich kommt die Zugmaschine auf dem Dach zum liegen. Bei dem Unfall wird der Fahrer leicht verletzt und ein Schaden von 35.500 Euro entstand.

Fichtenau-Neustädtlein: Versuchter Diebstahl

Am Donnerstagmorgen gegen 5:50 Uhr wurde durch eine Hausbewohnerin in der Veitswender Straße vermutlich ein Einbruch verhindert. Ein bislang unbekannter Täter versuchte über die Außentreppe in das Obergeschoss zu gelangen. Dort wird er von einer 73-jährigen Bewohnerin überrascht und angeschrien, dass er das Grundstück verlassen solle. Laut Zeugenangaben soll der komplett schwarz gekleidete Täter erschrocken seine Maskierung abgenommen haben und mit einem Akzent nach einem Hotel in der Nähe gefragt haben. Die Zeugin beschreibt ihn als gepflegten, glattrasierten Mann mit heller Haut und blondem Haar.

Ein paar Minuten später betritt ebenfalls ein unbekannter Täter, es wird vermutet, dass es sich hierbei um die selbe Person handelt, ein Hotel in der Grenzstraße. Hier geht die Person zögerlich hinter die Rezeption, zieht sich Handschuhe an, duckt sich und schleicht zur Kasse. Kurz darauf nimmt die Person einen Mitarbeiter wahr, welcher den Kassensatz bei sich hat. Daraufhin richtet sich die unbekannte Person auf und verlässt eilig das Hotel. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise dem Polizeiposten Fichtenau unter 07962 379 zu melden.

