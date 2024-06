Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Diebstähle aus Pkw und Wohnung - Verkehrsunfälle auf der B14 - Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht vom Samstag von Sonntag entwendeten ein unbekannte Diebe Habseligkeiten im Wert von ca. 140 Euro aus einem in der Panoramastraße geparkten Daimler. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07181/2040 bei dem Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Schorndorf: In Wohnung eingebrochen

Am vergangenen Samstag kam es zwischen 17:30 Uhr und Mitternacht zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Uhlandstraße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete Wertsachen im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise können unter der Telefonnummer 07181/2040 an das Polizeirevier Schorndorf herangetragen werden.

Backnang: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 14

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 14 zwischen Maubach und Waldrems ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fahrer eines VW Passat musste am Stegäcker verkehrsbedingt anhalten, um abzubiegen. Ein nachfolgender 33-jähriger Fahrer eines Dacia bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich fünf Personen im VW Passat - drei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 21 und 29 Jahren. Drei von ihnen erlitten leichte Verletzungen, während eine Person schwer verletzt wurde. Alle vier Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Dacia war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht

Am Samstag ereignete sich zwischen 13:45 Uhr und 18:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Indoorspielplatzes in der Carl-Zeiss-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Renault und verursachte dabei einen Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

Backnang: Unfall mit drei Beteiligten

Am Samstag gegen 16:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 14 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Auf Höhe Maubach musste ein 70-jähriger Fahrer eines BMW verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 37-jähriger Fahrer eines Citroën konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf den BMW auf, wodurch dieser auf einen ebenfalls wartenden Mercedes-Benz eines 62-Jährigen geschoben wurde. Der Fahrer des Citroën erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell