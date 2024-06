Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: BMW-Fahrer verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall, Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Aalen (ots)

Untermünkheim: BMW-Fahrer verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro entstand am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall, welcher sich auf der B19 auf Höhe des Abzweiges zur K2573 nach Breitenstein ereignet hatte. Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben, dass der 64-Jährige Unfallverursacher mit seinem BMW zunächst die B19 aus Richtung Untermünkheim kommend befuhr. Auf Höhe der Einmündung bog er nach links in Richtung Breitenstein ab. Aufgrund eines Fahrfehlers touchierte er die dortige Verkehrsinsel im Einmündungsbereich und überfuhr dann in Folge eine weitere Verkehrsinsel. Dabei kollidierte er mit einem dort angebrachten Verkehrsschild. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Verursacher wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert um die 2 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Satteldorf: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Ein 56-jähriger VW-Fahrer befuhr am Samstagnachmittag gegen 13:45 Uhr die B290 von Wallhausen kommend in Richtung Crailsheim. Auf Höhe der Autobahnauffahrt zur BAB6 ordnete sich dieser auf die Linksabbiegerspur zur Autobahnauffahrt ein. Beim Abbiegevorgang übersah der VW-Fahrer den vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Mercedes-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall entstand bei den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der 45-jährige Mercedes-Fahrer sowie seine 39-jährige Beifahrerin und der 56-jährige VW-Fahrer erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen.

