POL-AA: Pressemeldung des Ostalbkreises: Übergriff an einem CDU Infostand

Aalen (ots) - Neresheim: Pkw überschlägt sich wegen Aquaplaning Am Freitagabend, gegen 21:13 Uhr, kam es auf der B466 auf Höhe Industriegebiet Vorderer Riegel zu einem Unfall wegen Aquaplaning. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer geriet mit seinem Fiat Tipo ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Abtsgmünd: Unfall zwischen zwei Pkw ...

