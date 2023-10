Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer vom Rad getreten

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße; Tatzeit: 16.10.2023 19:30 Uhr;

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sucht die Polizei nun Zeugen. Nach Angaben eines 39-jährigen Bocholters, trat ihm eine unbekannte Person am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der Münsterstraße in Bocholt gegen das Fahrrad. Er fuhr in Richtung Innenstadt, als sich ihm in Höhe der evangelischen Kirche vier Erwachsene und ein Kind plötzlich in den Weg stellten und die Weiterfahrt verhinderten. Er habe versucht, langsam an der Familie vorbeizufahren. In diesem Moment habe ein Mann aus der Familie stark gegen sein Fahrrad getreten, wodurch er stürzte und sich leicht verletzte. Die Familie setzte ihren Weg fort. Nach Angaben des Geschädigten sind die Personen vermutlich südosteuropäischer Herkunft. Eine Frau trug ein dunkles Kopftuch. Nähere Beschreibungen liegen nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell