POL-BOR: Bocholt - Ersthelferin noch unbekannt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Lippestraße;

Unfallzeit: 17.10.2023, 07.40 Uhr;

Die Polizei in Bocholt sucht weiterhin einen Autofahrer, der am Dienstag an einem Unfall in der Stadt beteiligt war. Eine 55-Jährige war gegen 07.40 Uhr mit ihrem Pedelec von der Rheinstraße nach links in die Lippestraße abgebogen. Dort kam der Bocholterin ein größerer weißer Pkw entgegen. Dieser fuhr nach ersten Erkenntnissen soweit mittig, dass die Zweiradfahrerin auswich. Zunächst war die Polizei noch davon ausgegangen, dass das Auto die Frau überholt hatte (Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5627680). Die Pedelecfahrerin hatte sich beim Sturz schwere Verletzungen zugezogen. In diesem Zusammenhang bittet das Verkehrskommissariat in Bocholt eine unbekannte Ersthelferin sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (to)

