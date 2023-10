Bocholt-Biemenhorst (ots) - Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Birkenallee; Tatzeit: zwischen 29.09.2023 und 16.10.2023; In eine Schule in Bocholt-Biemenhorst eingebrochen sind Unbekannte in den Herbstferien. Um in das Gebäude an der Birkenallee zu gelangen, machten sich die Täter gewaltsam an einem Fenster zu schaffen. Die Einbrecher durchsuchten das Innere; ob sie etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der ...

