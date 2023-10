Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Kita eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schwertstraße;

Tatzeit: zwischen 14.10.2023, 15.00 Uhr, und 16.10.2023, 09.00 Uhr;

Bargeld aus einem Sparschwein entwendet haben Unbekannte am Wochenende in einer Kindertagesstätte in Bocholt. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume. Der Tatort liegt an der Schwertstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

