Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Transporter gerät in Brand

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Alstätter Straße;

Tatzeit: 17.10.2023, 19.20 Uhr;

Mutmaßlich in Brand gesetzt haben Unbekannte einen weißen Transporter in Vreden. Der Kastenwagen mit Sponsorenaufschriften stand am Dienstagabend auf einem Parkplatz an der Alstätter Straße, als er im vorderen rechten Bereich Feuer fing. Durch die Flammen geriet ein nebenstehendes Fahrzeug ebenfalls in Brand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1: Tel. (02861) 9000. (db)

