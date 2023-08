BPOL NRW: Mann uriniert gegen Polizeiwache - Bundespolizei greift ein

Aachen (ots) - Am späten Dienstagabend sowie in den frühen Mittwochmorgenstunden hatte die Bundespolizei in Aachen viel Arbeit. Gegen 23:30 Uhr kontrollierten Beamte am Hauptbahnhof Aachen einen 43-jährigen Niederländer. Dieser war zur Festnahme wegen Betruges ausgeschrieben. Seine weibliche Begleitung konnte die Haftstrafe durch die Zahlung von 900,-EUR gegen ihn ...

mehr