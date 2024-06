Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 01.06.2024

Aalen (ots)

Neresheim: Pkw überschlägt sich wegen Aquaplaning

Am Freitagabend, gegen 21:13 Uhr, kam es auf der B466 auf Höhe Industriegebiet Vorderer Riegel zu einem Unfall wegen Aquaplaning. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer geriet mit seinem Fiat Tipo ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Abtsgmünd: Unfall zwischen zwei Pkw

Am Freitagabend gegen 19:10 Uhr kam es an der Kreuzung B19 und L1073 zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Hierbei übersah ein 38-jähriger Fahrer eines BMW X1 einen VW Golf. In dem VW Golf saßen ein 20-jähriger Fahrer, eine 19-jährige- und eine 20-jährige Beifahrerin. Alle drei wurden leicht verletzt. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe 2.500 Euro, am VW Golf entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Tannhausen-Riepach: Pkw kollidiert mit Lkw

Am Freitagnachmittag gegen 17:16 Uhr, kam es bei Riepach an der Kreuzung L1070 / L1076 zu einem Unfall zwischen einem VW Polo und einem Lkw. Die 47-jährige Polo-Fahrerin übersah ein Stoppschild und kollidierte daraufhin mit einem Lkw. Sowohl der 34-jährige Lkw-Fahrer, als auch die Polo-Fahrerin blieben unverletzt. Am VW Polo entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Am Lkw, MAN, entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Ostalbkreis: Bezüglich des Unwetters wurden bis 10:00 Uhr keine größeren Beeinträchtigungen bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell