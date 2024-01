Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Sachbeschädigung durch Graffiti am Gebäude der jüdischen Gemeinde - Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 24.01.24, kam es am Gebäude der jüdischen Gemeinde Flensburg in der Friesischen Straße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kann ein politischer oder antisemitischer Hintergrund ausgeschlossen werden. In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter mehrere Schmierereien an dortigen Hauswänden hinterlassen. Diese erstrecken sich insgesamt über eine Breite von ca. 6 Metern. Die Art der Schmierereien lassen möglicherweise auf jugendliche Täter schließen.

Darüber hinaus wurden vermutlich Kühlerschutz-Konzentrat und Leichtlauföl, welches sich auf einem dort abgestellten Anhänger befanden, ausgeschüttet.

Das Kommissariat 7 der BKI Flensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen oder Hinweisgeber, die im benannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter 0461/4840 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell