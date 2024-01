POL-FL: A7 Sieverstedt - Hehlerware bei Verkehrskontrolle entdeckt

Flensburg (ots) - In der Samstagnacht, 20.01.2024 zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr ging der Geschädigte die Schiffbrücke in Flensburg entlang, als diesem eine ihm unbekannte männliche Person an der Einmündung am Nordertor, kurz vor dem Volksbad begegnete. Hierbei soll es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden gekommen sein. Plötzlich habe die unbekannte Person den Geschädigten ins Gesicht geschlagen, sodass ...

