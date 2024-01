POL-FL: Flensburg - Zeugenaufruf nach Raubtat am Volksbad

Sankt Peter-Ording (ots) - Wie bereits berichtet kam es am Donnerstagabend, 11.01.2024, kurz nach 19:00 Uhr in der Straße Am Sportplatz in Sankt Peter-Ording zu einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar. Durch den Überfall verstarb der 99-jährige Ehemann an den Folgen des Angriffes noch am Tatort, seine ...

mehr