Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording: --- UPDATE --- Mann verstirbt nach Raubüberfall - Details zum Stehlgut - Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt

Sankt Peter-Ording (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstagabend, 11.01.2024, kurz nach 19:00 Uhr in der Straße Am Sportplatz in Sankt Peter-Ording zu einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar.

Durch den Überfall verstarb der 99-jährige Ehemann an den Folgen des Angriffes noch am Tatort, seine 79-jährige Ehefrau wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung der Täter führen.

Nach Bekanntwerden der Belohnungsauslobung seitens der Staatsanwaltschaft hat sich die Familie des Opfers entschieden, ebenfalls eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro auszuloben.

Somit ergibt sich eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen.

Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich mit der Mordkommission der BKI Flensburg unter 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

