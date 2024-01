Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording: Mann verstirbt nach Raubüberfall - Details zum Stehlgut - Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt

Sankt Peter-Ording (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstagabend, 11.01.2024, kurz nach 19:00 Uhr in der Straße Am Sportplatz in Sankt Peter-Ording zu einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar.

Durch den Überfall verstarb der 99-jährige Ehemann an den Folgen des Angriffes noch am Tatort, seine 79-jährige Ehefrau wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Mordkommission der BKI Flensburg ermitteln in dem Fall wegen vollendenden Mordes tateinheitlich mit Raub mit Todesfolge. Sie gehen aktuell davon aus, dass mindestens drei Täter an der Tat beteiligt gewesen sind, die sich anschließend vermutlich mit einem Fahrzeug vom Tatort entfernt haben.

Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission geben nun erste Details zum Stehlgut bekannt:

Es wurde unter anderem eine grobgliederige Goldkette mit einem auffälligen Anhänger des Pharao Ramses II durch die Täter geraubt. Auf der Rückseite des Anhängers befindet sich ein Hieroglyphen-Stempel.

Bei dem Einbruch in das Haus in der Nacht zum 5. Januar wurden 50 Rubine bzw. Rubinsplitter aus einer kleinen Pillendose, eine größere Menge Kleingeld aus einer Bonboniere und zwei Flaschen Wein entwendet.

Die Mordkommission sucht über den bisherigen Zeugenaufruf hinaus Personen, die etwas zum Verbleib des Stehlguts sagen können. Haben Sie dieses nach den Taten am 05.01. bzw. 11.01.24 gesehen oder wurde es Ihnen oder jemand anderem zum Kauf angeboten?

Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung der Täter führen.

Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich mit der Mordkommission der BKI Flensburg unter 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell