Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Trickdiebstahl durch angebliche Handwerker

Flensburg (ots)

Am Dienstagmittag, 16.01.2024, klingelte eine fremde männliche Person bei einer 89-jährigen Geschädigten in der Waldstraße in Flensburg. Die männliche Person verhielt sich freundlich und gab sich als Handwerker eines hiesigen Versorgungsunternehmens aus. Wegen eines technischen Defekts müsse der Handwerker in die Wohnung, um dort etwas zu überprüfen.

Die 89-jährige Geschädigte ließ den Täter in die Wohnung. Bei den vermeintlichen Überprüfungsarbeiten soll der Täter die Geschädigte so mit eingebunden haben, dass dieser kurzzeitig die Gelegenheit hatte, alleine andere Räume der Wohnung aufzusuchen. Ein zuvor erspähtes Bargelddepot, in einem anderen Raum, konnte durch den Täter geleert werden. Anschließend waren die Überprüfungsarbeiten erledigt und der Täter verließ die Wohnung. Später stellte die Geschädigte das Fehlen von Bargeld im unteren vierstelligen Bereich fest.

Am selben Tag kam es zu ähnlichen Feststellungen im Bereich der Westlichen Höhe Flensburgs, hier konnte der Täter kein Diebesgut erlangen.

Der Täter ist männlich, ca. 45 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Figur, ein schmales Gesicht und spricht fließend deutsch. Zur Tatzeit trug er eine Mütze, hatte keine Brille, keinen Bart und war dunkel gekleidet. Ein Firmenlogo habe es auf der Kleidung nicht gegeben.

Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg unter 0461 - 484 0 zu melden.

Die Polizei rät, besonders vorsichtig zu sein, sollten Handwerker unangemeldet vor ihrer Wohnungstür stehen. Die Täter sind redegewandt und haben besonders alleinstehende Senioren im Visier. Erkundigen sie sich vor dem Hereinlassen bei ihrem Vermieter oder dem "beauftragenden" Versorgungsunternehmen, ob der geschilderte Sachverhalt bestätigt werden kann. Wenden sie sich im Zweifel an den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell