Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Neukirchen - Kreis Nordfriesland - Diebstähle aus Sporthalle - Diebesgut gefunden.

Neukirchen - Kreis Nordfriesland (ots)

Am Donnerstag, 11.01.2024 und am Freitag, 12.01.2024 kam es in der Sporthalle der Emil-Nolde Schule in Neukirchen zu mehreren Diebstählen. Die Täter konnten in den Umkleideräumen der Sporthalle über 30 Wertgegenstände entwenden, welche durch Schüler und Sportler dort abgelegt wurden. Hierbei sind Tablets, Handys, Ausweise und andere Gegenstände im mittleren vierstelligen Wert entwendet worden.

Am Freitagvormittag, 12.01.2024, konnte eine 24-Jährige Tatverdächtige nach der Tat durch Zeugen gestellt werden. Hinzugerufene Polizeibeamte durchsuchten die Tatverdächtige vor Ort und konnten bei ihr Smartphones, Geldbörsen, Schülerausweise und andere fremde Gegenstände feststellen.

Noch am selben Tag wurde die Wohnung der Tatverdächtigen durch die Beamten durchsucht. Bei der Durchsuchung konnte Diebesgut gefunden werden, welches mit den Diebstählen in der Turnhalle vom Vortag in Verbindung gebracht werden konnte.

Zeugen schilderten, dass neben der weiblichen Tatverdächtigen auch ein männlicher Täter vor Ort war. Dieser konnte noch vor dem Eintreffen der Beamten entkommen.

Das Polizeirevier Niebüll ermittelt. Um das Diebesgut zuordnen zu können, bittet die Polizei die Geschädigten, sich unter 04661 40 110 zu melden.

In diesem Zuge weist die Polizei darauf hin, besonders in Umkleideräumen, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt liegenzulassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell