Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - zwei Raubtaten in Flensburg, Tatzusammenhang wird geprüft - Polizei sucht Zeugen.

Flensburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 17.01.2024, kam es in der Otto-Fielitz-Straße in Flensburg zu einem Raub. Die 73-jährige Geschädigte war nach dem Einkauf auf dem Weg nach Hause, als ihr der unbekannte Täter die Einkaufstasche entriss. Dabei stürzte die 73-jährige Geschädigte zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Die Geschädigte musste schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Tatverdächtige konnte mit einer geblümten Einkaufstasche und den darin befindlichen Tageseinkäufen der Geschädigten entkommen.

Gegen Mittag ereignete sich im selben Stadtteil eine weitere Tat. Diesmal ging die 47-jährige Geschädigte durch die Meisenstraße, als ihr ein unbekannter Täter von hinten kommend die Handtasche entriss. Die Geschädigte wurde hierbei nicht verletzt.

Der Täter entkam mit einer schwarzen Handtasche über das Gelände der dortigen Kindertagesstätte. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70 Meter groß, ca. 18 Jahre alt und hat kurzes blondes Haar. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke und einen gelb-roten Rucksack.

In beiden Fällen wurden umgehend Streifenwagen zur Nahbereichsfahndung eingesetzt, jedoch ohne Erfolg.

Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob in beiden Fällen Tatzusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0461 484 0 zu melden.

