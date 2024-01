Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Frau wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Husum (ots)

Am Donnerstagmorgen, 18.01.24, gegen 07:30 Uhr kam es in der Straße Am Schulwald in Husum zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 30-jährige Frau lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die junge Frau mit ihrem Renault Captur am Fahrbahnrand gehalten und sich anschließend zum Kofferraum ihres Fahrzeuges begeben haben. Eine 25-jährige Frau übersah nach ersten Ermittlungen das am Fahrbahnrand stehende Fahrzeug und fuhr mit ihrem Fiat Kleinwagen ungebremst auf dieses auf. Die Fahrerin des Renault wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Fahrerin des Fiat wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger zur Unfallstelle entsandt. Diese war aufgrund dessen für mehrere Stunden voll gesperrt.

