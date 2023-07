Eppertshausen (ots) - Wie sich am Montag (17.7.) zeigte, hatten es Kriminelle am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (14.7.)und Montagmorgen, auf das Hauptgebäude eines Waldkindergartens "Außerhalb" in Eppertshausen abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich über eine Nebentür Zugang zu den Räumen und entwendeten unter anderem Kleidung, elektronische Gegenstände und Werkzeuge. Die aktuell ...

