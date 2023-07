Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schutzfrau vor Ort und Kommunalpolizei bieten Fahrradregistrierung im August an

Anmeldung notwendig

Darmstadt (ots)

Am Samstag (5.8.) bietet Polizeioberkommissarin und Schutzfrau vor Ort, Corina Schneider vom Polizeipräsidium Südhessen, zusammen mit der Kommunalpolizei Darmstadt, eine kostenlose Fahrradregistrierung sowie informative Präventionsgespräche rundum das Thema Diebstahlschutz, in der Heimstättensiedlung an.

Diese Serviceaktion findet von 10 - 13 Uhr in einem Seitenbau des Buchenlandheims in der Klausenburger Straße 106 statt. Damit keine Wartezeiten entstehen, werden diejenigen, die das Angebot nutzten möchten, gebeten, einen Termin bei der Schutzfrau vor Ort zu vereinbaren. Die Termine werden ab sofort werktags zwischen 9 und 15 Uhr, telefonisch unter der Rufnummer 06151/969-41253 oder 0172/6843860, vergeben.

Für einen reibungslosen Ablauf ist es zwingend notwendig, das entsprechende Fahrrad, den dazugehörigen Eigentumsnachweis, einen Identitätsnachweis sowie für Pedelecs oder E-Bikes, den dazugehörigen Akku-Schlüssel mitzubringen.

Wichtig zu wissen:

Was genau ist die Fahrradregistrierung und worin unterscheidet sie sich zu einer Fahrradcodierung?

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, bei der eine Gravur in den Rahmen geprägt wird, kann jedes Rad polizeilich registriert werden.

