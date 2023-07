Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Lkw rollt weg und beschädigt Anzeigentafel

Ein etwas kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, den 11.07.2023 um 15:00 Uhr in Bonndorf. Der 57-jährige Fahrer eines Lastwagens hatte sein Fahrzeug auf einem Tankstellengelände abgestellt und sich anschließend vom Lastwagen entfernt. Leider hatte er es versäumt das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern und der Lastwagen setzte sich auf dem leicht abschüssigen Gelände selbstständig in Bewegung. Das Fahrzeug war nicht mehr aufzuhalten und kollidierte mit einer Anzeigentafel. Der entstandene Schaden an der Tafel wurde von der Polizei auf ungefähr 8.000 EUR geschätzt, der am Lastwagen auf etwa 1.000 EUR.

