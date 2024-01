Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Nach Verkehrsunfall in der Richard-Wagner-Straße - Radfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Flensburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 24.01.2024, gegen 12:50 Uhr ereignete sich an Richard-Wagner-Straße, auf Höhe des Fußgängerüberwegs ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Abfallsammelfahrzeug. Dabei wurde der 79-jährige Radfahrer schwerverletzt. Rettungskräfte mit Notarzt versorgten den Verletzten vor Ort und stellten lebensbedrohliche Verletzungen fest. Der Radfahrer wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er am späten Nachmittag infolge seiner schweren Verletzungen.

Die Richard-Wagner-Straße wurde im Bereich der Unfallstelle durch die eingesetzten Polizeibeamten für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinzugezogen. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevier Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweisgeber und mögliche Ersthelfer, sich unter 0461 484 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell