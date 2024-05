Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Mutmaßlich ausländerfeindliche Parolen - Sachbeschädigungen - Unfall

Aalen (ots)

Korb: Mutmaßlich Ausländerfeindliche Parolen am Grillplatz

Am Donnerstag, 30. Mai 2024, soll es gegen 16:00 Uhr auf dem Grillplatz des sogenannten "Kleinheppacher Kopf" in Korb zu einem Vorfall mit ausländerfeindlichen Parolen gekommen sein. Zeugen berichteten der Polizei von einer kleineren Personengruppe, die fremdenfeindliche Sprüche skandiert haben soll. Nach deren Angaben riefen die Personen, angelehnt an die Ereignisse auf Sylt und zur Musik von "Gigi D-Agostino", wiederholt und lautstark "Ausländer raus, Deutschland den Deutschen". Die Polizei traf vor Ort insgesamt sieben Personen an, darunter vier Männer und drei Frauen im Alter von 19 bis 27 Jahren. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.

Schorndorf: Sachbeschädigung an Selbstbedienungs-Automat

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kippten unbekannte Vandalen einen frei zugänglichen Selbstbedienungs-Automaten auf dem Gelände der Arnold-Galerie um, sodass dieser beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Schorndorf: Sachbeschädigung von Fahrrad-Reparaturstationen und Gartentoren

Zwischen Freitag, 24.05.2024 und Samstag, 25.05.2024 wurden am unteren Ziegelfeld zwischen Schorndorf und Weiler eine Fahrrad-Reparaturstation und zwei Gartentore von Schrebergärten beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Waiblingen: Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Donnerstagmittag kam eine 21-jährige Motorradfahrerin alleinbeteiligt in der Karl-Ziegler-Straße in Schorndorf von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf frontal gegen einen Baum. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell