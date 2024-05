Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:

Aalen (ots)

Aalen: Irrtum führte zu Verkehrsunfall

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend entstand. Gegen 19.40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer den Kreisverkehr in der Charlottenstraße. Da er irrtümlich davon ausging, dass ein vor ihm fahrender Mercedes Benz abbiegen wird, fuhr er an diesem vorbei. Dabei streifte er mit seiner Triumph den Pkw. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 72 Jahre alte Mercedes-Fahrer blieben unverletzt.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 20-Jähriger seinen BMW am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße anhalten. Ein 31-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf, wobei ein Sachschaden von rund 2200 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Reifen löste sich

Mit ihrem Ford befuhr eine 35-Jährige am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr die Rektor-Klaus-Straße, von wo aus sie nach links in die Katharinenstraße abbog. Hierbei löste sich infolge einer technischen Ursache der rechte Vorderreifen ihres Fahrzeuges, woraufhin dieses manövrierunfähig wurde und einige Meter weiter schlitterte, ehe es letztlich mit der Bremsscheibe auf dem Gehweg zum Stehen kam. Am Fahrzeug der 35-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Mögglingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Mittwochabend 19 Uhr und Donnerstagmorgen 2.30 Uhr einen VW Polo, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Lauterstraße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

