Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Dieseldiebe ertappt

Aalen (ots)

Satteldorf: Dieseldiebe ertappt

Am Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr fiel Polizeibeamten beim Befahren der Marco-Polo-Straße auf, dass zwei Männer Diesel aus einem geparkten LKW abpumpten. Die Beamten unterzogen die beiden Männer im Alter von je 35 Jahren einer Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei einem der beiden Männer um den Fahrer des Lkws handelte, welcher den Treibstoff ohne das Wissen der Spedition an den anderen Mann verkauft hatte. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag um 17:25 Uhr befuhr ein 18-jähriger die L1012 aus Saurach und will auf die L2218 Richtung Crailsheim einbiegen. Hierbei übersieht der BMW-Fahrer einen von links kommenden vorfahrtberechtigten 36-jährigen VW Fahrer. Bei der Kollision wird der 18-Jährige auf der Fahrerseite mit der Front des VW-Fahrers getroffen. Der 36-jährige und sein 34-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und ambulant behandelt. Der 18-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahrbahn musste kurzer Zeit gesperrt werden. Ein Abschleppdienst beseitigte die beiden Unfallwagen, welche zusammen einen Sachschaden von 25.000 Euro hatten.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Dienstagnachmittag 15:30 Uhr und Mittwochmorgen 8:00 Uhr rangierte wohl auf einem Wendekreis in den Kistenwiesen ein bisher nicht bekanntes Kraftfahrzeug rückwärts und kollidierte mit einem Metallabsperrpfosten. Der Pfosten wurde hierdurch umgeknickt. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu dem Vorfall.

Rot am See: Verkehrsunfall mit Motorrad

Ein 66-Jähriger wollte mit seinem Mercedes-Benz von einem Grundstück auf die Mörikestraße einbiegen. Hierbei übersah der Fahrer ein Motorrad mit einer 60-jährigen Fahrerin und einem 56-jährigen Beifahrer. Die beiden Motorradfahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Satteldorf: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 16 Uhr wurde in der Industriestraße Kreuzung Leonard-Weiss-Straße ein geparkter Pkw beschädigt. Vermutlich kollidierte beim Rangieren ein weiterer Pkw mit dem Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten Audi entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell