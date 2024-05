Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht (Korrektur)

Aalen (ots)

Fellbach: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwochnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr einen Mercedes, welcher in der Bahnhofstraße vor dem dortigen Reformhaus geparkt war. Nach dem Unfall entfernte sich der bisher unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung:

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr einen Mercedes, welcher in der Bahnhofstraße vor dem dortigen Reformhaus geparkt war. Nach dem Unfall entfernte sich der bisher unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

