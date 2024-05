Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Aalen (ots)

Saurach: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes die L1012 aus Richtung Saurach kommend. Auf Höhe der Einmündung wollte er auf die L2218 in Richtung Crailsheim abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 36-jährigen VW-Fahrer, nahm ihm die Vorfahrt und kollidierte mit diesem. Die beiden Insassen des beteiligten VW zogen sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die L2218 in diesem Abschnitt für etwa zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell