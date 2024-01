FW-M: Kapitaler Wasserrohrbruch (Ludwigsvorstadt)

Feuerwehr München

Kapitaler Wasserrohrbruch (Ludwigsvorstadt)

Montag, 29. Januar 2024, 2.00Uhr

Landwehrstraße

An der Landwehrstraße ist in der Nacht im Bereich zwischen der Paul-Heyse-Straße und der Sankt-Paul-Straße eine 150 mm starke Wasserleitung gebrochen. Das unter Druck austretende Wasser unterspülte die Fahrbahn und trat an die Oberfläche.

Das Wasser verteilte sich großflächig auf der Landwehrstraße und lief über eine Abfahrt in eine Tiefgarage und in die angrenzenden Kellerräume. Im Keller des betroffenen Anwesens stand das Wasser knietief. Für die Besatzung des Kleinalarmfahrzeuges war schnell klar, dass die mitgeführte Pumpe nicht ausreichen würde, um den Wassermassen Herr zu werden. Sie alarmierten weitere Kräfte nach.

Während die Mitarbeiter der Stadtwerke die Leitung im betroffenen Bereich zwischen Sankt-Paul-Platz und Paul-Heyse-Straße absperrten und bereits begannen die Straße aufzubaggern, beförderten die Einsatzkräfte mit insgesamt vier Tauchpumpen und drei E-Saugern das Wasser aus dem Gebäude.

Nach rund vier Stunden war die Arbeit für die Feuerwehr beendet. Derzeit sind die Stadtwerke dabei, den Schaden zu beheben.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

