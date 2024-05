Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Arbeitsunfälle

Obersontheim: Person bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Am Mittwochvormittag gegen 10:40 Uhr erfasste ein 46-jähriger Fahrer eines Radladers beim Verladen von Kompost auf einer Erddeponie in Heerberg einen 36-Jährigen und überrollte diesen. Der 36-Jährige wurde hierbei tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Der Versuch eines Notarztes den Mann zu reanimieren blieb erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den weiteren Umständen aufgenommen.

Crailsheim: Arbeitsunfall

Am Mittwochmorgen um 10:35 Uhr wollte ein 62-jähriger Mitarbeiter einer Firma in der Ludwig-Erhard-Straße etwas laminieren und gelang hierbei mit seiner linken Hand bis zum Handgelenk zwischen zwei Walzen eines Laminiergeräts. Hierbei wurde die Hand eingeklemmt und verletzt. Die angerückte Feuerwehr konnte den 62-Jährigen befreien. Anschließend wurde der Verletzte mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren.

