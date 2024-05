Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auto aufgebrochen - Einbruch in Seniorenheim - betrunkener nackter Mann belästigte Kind - 23-Jähriger bedrohte Fußgängerin verbal - Unfälle

Aalen (ots)

Heubach: Radfahrer übersehen

Eine 41-jährige Dacia-Fahrerin befuhr am Dienstag kurz vor 16 Uhr die Poststraße in Richtung Lautern und beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenfahrenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 60-jährige Biker wurde dabei schwer verletzt und wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Lorch: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz beim Sportplatz in der Straße Goldwasen ereignete sich am Sonntagnachmittag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr gegen einen Pkw Skoda und verursachte dabei 500 Euro Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Kurz vor 23 Uhr am Dienstagabend stellte ein 28-Jähriger fest, dass die Scheibe seines Fahrzeuges, das in der Curfeßstraße abgestellt war, von bislang Unbekannten eingeschlagen wurde. Aus dem Pkw wurde ein Geldbeutel samt Inhalt entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Mountainbiker gestürzt

Nach einem Sturz musste ein 53 Jahre alter Radfahrer am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Mit seinem Rad befuhr der Mann einen Trampelpfad in Richtung Wolferstal und stieß gegen eine querliegende Holzdiele, die dort am Weg angebracht war. Hierbei stürzte der Radfahrer. Die Polizei Aalen hat die Ermittlungen zu den näheren Umständen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: 5500 Euro Sachschaden

In einer Kurve auf dem Himmlinger Weg streifte ein 48-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr mit seinem Renault den BMW eines 24-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand. Eigenen Angaben zufolge wurde der Unfallverursacher von der tiefstehenden Sonne geblendet, weshalb er den BMW übersah. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 57-Jähriger seinen VW auf der Haller Straße anhalten. Ein 53 Jahre alter VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf, wobei beide Pkw beschädigt wurden. Bei dem Unfall erlitt der 53-Jährige leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden.

Ellwangen: In Altenheim eingebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in ein Seniorenwohnheim in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße eingebrochen. Die Einbrecher entwendeten aufgefundenes Bargeld und einen Tresor, indem auch Medikamente lagerten. Die Höhe der verursachten Sachschäden wurde noch nicht beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Nackter Mann erschreckt Kinder

Gegen 21 Uhr am Dienstagabend lief ein Senior in der Goldrainstraße auf zwei 6 und 5 Jahre alte Mädchen zu und habe seine Jacke geöffnet, als er vor den Kindern stand. Der Mann, der nackt war, habe dann sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil durchgeführt. Als eine Passantin den Mann angeschrien habe, sei er davongegangen. Der 73-jährige Tatverdächtige konnte von Beamten des Ellwanger Polizeireviers ermittelt werden. Da der Mann stark alkoholisiert war, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Ellwangen: Weitere Geschädigte gesucht

Ein 23-Jähriger belästigte am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr im Bereich des Sebastiansgraben eine Passantin. Der Tatverdächtige lief frontal auf die Frau zu, sodass sie ausweichen musste. In der Folge machte der Tatverdächtige die Ausweichbewegung nach, nahm Körperkontakt auf und bedrohte das 51-jährige Opfer verbal. Der Tatverdächtige ging dann weiter. Laut vorliegenden Informationen habe der Tatverdächtige noch weitere Passanten belästigt. Zeugen des Vorfalls sowie weitere Geschädigte, sollten sich nun mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung setzen.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Mit seinem Lkw befuhr ein 52-Jähriger die Landesstraße 1060 von Neunheim in Richtung Rastatt, wo er kurz vor Einmündung zum Schloss Ellwangen mit dem Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Leitpfosten fuhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell