Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Steifunfall und Gewässerverunreinigung

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfallflucht

Am Dienstagabend um 22:35 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die B290 von Blaufelden kommend in Fahrrichtung Rot am See. Eine 42-Jährige VW-Fahererin fuhr auf der Gegenfahrbahn als auf Höhe einer Kurve kurz nach Blaufelden der unbekannte Pkw auf ihre Fahrbahn gerät und den VW am Spiegel streift. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von bisher 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Blaufelden: Streifunfall

Auf der K2677 von Wiesenbach kommend in Fahrtrichtung Gammesfeld fuhren am Dienstagabend gegen 22 Uhr hintereinander ein 50-jähriger VW-Fahrer und ein 54-jähriger VW-Fahrer. Kurz vor der Abzweigung Heufelwinden überholte der 50-jährige den 54-jährigen, obwohl dieser links blinkte und Abbiegen möchte. Beim Überholvorgang kommt es zum Streifvorgang zwischen den Fahrzeugen, hierbei entstand ein Sachschaden von 3200 Euro.

Kirchberg an der Jagst-Gaggstatt: Gewässerverunreinigung

Zwischen Dienstag 0 Uhr und 19 Uhr wurde im Kanal an der Seestraße Farbe entdeckt. Vermutlich wurde Holzlasur in den Kanal gekippt. Die Spur zieht sich bis vom Bach bis zum angrenzenden Löschteich. Mögliche Zeugen werden gebeten diesbezügliche Hinweise an das Polizeirevier in Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Fichtenau: Unfallflucht

Am Dienstag um 11:10 Uhr auf der A7 Dinkelsbühl/Fichtenau Richtung Ellwangen fuhr ein unbekannter Sattelzug-Lenker den rechten von zwei Fahrstreifen. Dieser wollte auf den linken Fahrstreifen wechselte und touchierte hierbei einen sich auf der selben Höhe befindenden 73-jährigen Pkw-Fahrer. Hierbei entstand an dem Pkw der Marke Mercedes Benz ein Sachschaden von 8000 Euro. Der Sattelzug-Lenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter 07904 94260 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell