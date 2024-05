Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Welzheim: Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Ein 29-jähriger Mitarbeiter einer Firma führte am Dienstagnachmittag Arbeiten am Dach eines Wohnhauses in der Rudersberger Straße durch. Beim Demontieren der installierten Solaranlage erlitt der Mann, vermutlich aufgrund eines Defektes am Wechselrichter, einen Stromschlag. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

