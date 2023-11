Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab (07.11.2023)

Tuttlingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr auf der Kreuzstraße (B 14) einen Unfall verursacht. Der 73-jährige Mercedes-Fahrer war von Tuttlingen kommend auf Höhe "Innerer Talhof" aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto blieb in einem Gebüsch stehen, so dass der Fahrer nicht mehr selbständig aus dem Mercedes aussteigen konnte. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren vor Ort, ebenso wurde der Rettungshubschrauber verständigt. Für dessen Landung musste die B 311 voll gesperrt werden. Der leichtverletzte Senior kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Aufgrund der Aufräumarbeiten und Bergen des Pkw musste der Verkehr einspurig an der Stelle vorbeigeleitet werden. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell