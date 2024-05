Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen - Fahrraddiebstahl - Einbruchsversuch - Unfallflucht

Aalen (ots)

Kernen im Remstal - Stetten: Reifen zerstochen

Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurden zwei Reifen eines Wohnmobils, das in der Frauenländerstraße abgestellt war, zerstochen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegengenommen.

Schorndorf: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Am Montagabend in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22 Uhr wurde ein schwarzes Mountainbike vom Hersteller Scott, das am Fahrradabstellplatz am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades bzw. zum Dieb nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: Einbruchsversuch

Zwischen Montag, 17:15 Uhr und Dienstag, 7:15 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Birkenallee einzubrechen. Glücklicherweise gelang es den Einbrechern nicht, die Eingangstüre aufzuhebeln, sodass nichts entwendet wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 8 Uhr den Mast einer Straßenlaterne im Starenweg und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

