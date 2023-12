Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann in der Innenstadt bedroht und beraubt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag näherten sich gegen 02:30 Uhr auf der Höhe von H 4 zwei Unbekannte einem 50-Jährigen und fragten diesen nach dem Weg zum Jungbusch. Dabei handelte es sich allerdings um einen Vorwand, denn unvermittelt packte einer der Männer den 50-Jährigen an der Jacke, während der andere ihn mit einem Messer bedrohte. Die Unbekannten forderten seine Wertgegenstände und entrissen ihm schließlich sein Mobiltelefon. Nach dem Raub rannten die Tatverdächtigen in Richtung Marktplatz davon. Das Kriminalkommissariat Mannheim übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der Raubtat.

