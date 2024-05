Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gewalttätige Ladendiebe - Metallschrott entwendet - Münzbehälter aufgebrochen - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß im Kaffeebergweg gegen einen dort parkenden Pkw Golf und verursachte etwa 500 Euro Schaden. Danach flüchtete er ohne den Vorfall polizeilich zu melden. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet nun zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag ereignete, um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Polizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls

Zwei Ladendiebe wurden am Montagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Gmünder Innenstadt auf frischer Tat ertappt. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 39 und 27 Jahren verließen das Geschäft über einen Seitenausgang. In mitgeführten Taschen transportierten sie Ware bei sich, die nicht bezahlt war. Der Vorfall wurde von Mitarbeitern beobachtet, die die Verfolgung der Männer aufnahmen. In der Rosenstraße wurden die Tatverdächtigen festgehalten, die hierbei auch um sich schlugen. Unter Hinzuziehung von Security-Mitarbeitern und der Polizei wurde die Männer vorläufig festgenommen. Es wurde festgestellt, dass sie Ware im Wert von über 500 Euro entwendet haben Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Neresheim: Parkrempler

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 79-Jährige am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr verursachte, als sie mit ihrem VW Touran beim Einparken einen Ford Torneo streifte. Der Unfall ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heidenheimer Straße.

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 56 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Montagvormittag zu. Gegen 11.30 Uhr überholte ein ebenfalls 56-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radler, der den Fahrradweg der Wilhelmstraße befuhr. Dabei streiften sich die Räder, wobei der überholte Radfahrer gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw prallte und dann auf die Fahrbahn stürzte. Der 56-Jährige wurde zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht; der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf wenige hundert Euro.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montagmorgen zwischen 8.10 Uhr und 9.30 Uhr einen Volvo, der in diesem Zeitraum in der Wasseralfinger Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von einer Parklücke kommend, fuhr eine 29-Jährige am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr mit ihrem Audi in den fließenden Verkehr auf der Auguste-Keßler-Straße ein. Dabei übersah sie den BMW eines 84-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen-Unterkochen: Hartmetallschrott und Kupferstangen entwendet

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Montagmorgen 6 Uhr Zutritt auf das Gelände einer Firma in der Wöhrstraße. Dort entwendeten sie ca. 7 Tonnen Hartmetallschrott und ca. 1 Tonne Kupferstangen. Das Diebesgut im Gesamtwert von ca. 140.000 Euro wurde von den Tätern in sog. Bigpacks umgeladen und über die Notausgangstüre abtransportiert. Hierbei dürfte von den Unbekannten ein Lkw und ein Hubstapler eingesetzt worden sein. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990.

Aalen: Durch Hund abgelenkt

Bereits am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr ereignete sich auf der Straße "Im Loh" ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro entstand. Mutmaßlich durch seinen im Fahrzeug befindlichen Hund wurde der 18 Jahre alte Fahrer eines VW Multivan abgelenkt, weshalb er mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Opel fuhr. Hierdurch wurde dieser im weiteren Verlauf gegen einen Mercedes Benz und einen weiteren Opel aufgeschoben. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen - entwendete Geldkarte missbräuchlich verwendet

Zwischen Sonntagabend 20 Uhr und Montagmorgen 6.50 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertüre eines Nissan ein, der in der Parkstraße abgestellt war. Der Täter entwendete aus dem Fahrzeug einen schwarzen Rucksack, in welchem sich eine Tasche, ein MacBook, Airpods sowie ein Geldbeutel befanden. Der Wert des Diebesgutes wird mit rund 2000 Euro beziffert. Mit einer entwendeten EC-Karte wurden in der Folge noch Verfügungen vorgenommen. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07361/5240 um Zeugenhinweise.

Ellwangen: Automat aufgebrochen

Gegen 18 Uhr brach ein 21-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße den Automaten eines Spielzeugpferdes zum Reiten für Kleinkinder auf. Der mutmaßliche Täter entwendete das darin befindliche Münzgeld und setzte zur Flucht an. Kunden, die den Diebstahl beobachtet hatten, versuchten zwar, den 21-Jährigen festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte von Beamten des Ellwanger Polizeireviers im näheren Bereich des Einkaufsmarktes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Kirchheim am Ries: Unfall beim Überholen

Auf der Landesstraße 1060 zwischen Benzenzimmern und der Landesgrenze zu Bayern, setzte ein 50-Jähriger am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr mit seinem Audi zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Hierbei übersah er, dass ein 39-Jähriger mit seinem Mercedes Benz bereits zum Überholen ausgeschert war. Der 39-Jährige wich zur Vermeidung eines Zusammenstoß aus und prallte dann seitlich gegen einen Lkw. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell