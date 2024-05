LPI-EF: Mofas gestohlen

Erfurt (ots) - Der Einbruch in ein Geschäftshaus wurde am Donnerstag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Im Bereich des Berliner Platzes waren Unbekannte in ein Geschäftshaus eingebrochen, in dem sie eine Zugangstür beschädigt hatten. Im Gebäude durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten von zwei Praxen. So langten elektrische Haushaltsgeräte im Wert von über 1.000 Euro in ihre Hände. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensuche am Tatort zum Einsatz und übernahm die ...

