Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrzeug ausgebrannt - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2308108

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend, 29. August 2023, brannte ein auf einem Parkplatz in Monheim am Rhein abgestellter Nissan vollständig aus. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Brandursache ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 22:55 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Grunewaldstraße. Trotz eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Monheim konnte nicht verhindert werden, dass der 17 Jahre alte Nissan Murano vollständig ausbrannte. Angrenzend geparkte Fahrzeuge wurden glücklicherweise nicht beschädigt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass das Feuer absichtlich entzündet wurde und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell