POL-ME: 59-jähriger Autofahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt - Langenfeld - 2308104

Mettmann (ots)

In Langenfeld ist am Dienstag (29. August 2023) ein 59 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 12:45 Uhr war der Langenfelder mit seinem Opel S-D über die Berghausener Straße in Richtung Düsseldorfer Straße gefahren. Hierbei missachtete er nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse einen vor ihm fahrenden 35 Jahre alten Mann aus Gevelsberg, der mit seinem Audi B8 nach rechts abbiegen wollte und verkehrsbedingt abbremsen musste.

So kam es zum Auffahrunfall - bei welchem der 59-jährige Opel-Fahrer schwer verletzt wurde. Der Mann musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 35-jährige Gevelsberger wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht - dieses konnte er jedoch nach einer kurzen Kontrolle unverletzt wieder verlassen.

Der Opel wurde bei dem Unfall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Angehörige des Gevelsbergers kümmerten sich derweil um die Abholung des noch fahrtauglichen Audis. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden nach ersten Schätzungen auf eine Summe von knapp 10.000 Euro.

