Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Angriff

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde ein 29-jähriger Mann in Sömmerda von Unbekannten angegriffen. Kurz nach Mitternacht waren zwei Männer unter einem Vorwand in sein Wohnhaus in der Lucas-Cranach-Straße gelangt. Als der Mieter seine Wohnungstür öffnete, wurde er mehrfach von einem der Täter ins Gesicht geschlagen. Der 29-Jährige flüchtete sich in seine Wohnung und konnte nur mit Hilfe seiner Ehefrau die Tür schließen. Die Angreifer versuchten in der Folge in die Wohnung einzudringen und beschädigten dabei die Tür. Im Anschluss flüchtete das dunkel gekleidete und vermummte Duo aus dem Haus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall bemerkt, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern gegeben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0113425 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25100) zu melden. (JN)

