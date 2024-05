Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad gesucht

Am 22.04.2024 stahl ein Dieb ein Fahrrad in der Franz-Mehring-Straße in Sömmerda. Die Landespolizeiinspektion Erfurt berichtete darüber bereits am 23.04.2024 (siehe Pressemeldung "Zeugen nach Diebstahl gesucht"). Bisher gibt es keine Hinweise zum Verbleib des hochwertigen Mountainbikes im Wert von 7.500 Euro. Wer hat das abgebildete Fahrrad seit seinem Verschwinden gesehen? Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Husqvarna HC 9 Fully, Rahmengröße XL in den Farben Blau und Bronze. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0108218 entgegen. (JN)

