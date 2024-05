Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Höhenrettung im Einsatz

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag verunglückte eine Frau in Erfurt schwer. Am Nachmittag war die 32-Jährige mit ihrem Fahrrad im Bereich des Steigerwaldes eine Downhill Strecke hinuntergefahren. Aus unbekannten Gründen verlor die Radsportlerin bei der Abfahrt die Kontrolle und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Aufgrund des unwegsamen Geländes war es einem Rettungswagen nicht möglich zur Verunglückten zu gelangen. Daher unterstützte die Höhenrettung der Feuerwehr die Einsatzmaßnahmen. Die 32-Jährige wurde schließlich zur weiteren Behandlung in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. (JN)

